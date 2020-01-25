2020-01-25T14:30:21+03:00
Происшествия

Без вести пропавшую беременную 16-летнюю девочку двое суток разыскивают в Петербурге

Предполагаемого отца ребенка арестовали за совращение несовершеннолетней
Лилия КОЗЛОВА
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Пропавшую 16-летнюю беременную петербурженку двое суток разыскивает полицияПропавшую 16-летнюю беременную петербурженку двое суток разыскивает полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже вторые сутки полиция Петербурга разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девочку, которая находится на 10-м месяце беременности. Мать ученицы 1 курса колледжа в Ленобласти, живущая в Мурино, днем в четверг, 23 января, обратилась в полицию. В ходе поисков правоохранители и узнали, что девочка находится в положении.

- Оказалось, что девочка находится на 38-39 неделе беременности, при этом она ни разу не посещала в связи с этим медицинские учреждения и не состоит нигде на учете, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Предполагаемого отца будущего ребенка полиция тоже быстро нашла. Им оказался 19-летний житель деревни Порошкино Всеволожского района. Правоохранителям парень признался, что вступал в сексуальные отношения с пропавшей в мае 2019 года, когда ей было еще 15 лет.

В связи с совращением малолетней, парень может стать фигурантом уголовного дела. О нахождении беременной девочки до сих пор ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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