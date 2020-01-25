15 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:35:46+03:00

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Ночь в Петербурге выдалась не спокойная. Мигалки и сирены оглушили улицы Московского района около 1 часа в субботу, 25 января. Более 15 экипажей ДПС пытались догнать и остановить автомобиль «Хундай Солярис», который петлял по дороге, игнорируя светофоры и выскакивая на встречные полосы. Для поимки гонщика собрались полицейские Адмиралтейского, Кировского и Красносельского районов города.

- Мой отдых прервали интересные с улицы крики в стиле: «А ну иди сюда». В добавок к ним еще и визг шин. Смотрю в окно, а от угла Ветеранов и Тамбасова, два экипажа ДПС погнались за кем-то в сторону Добровольцев, а прямо внизу под окном, у парадной десять машин окружили ребят в белой машине, - рассказал в соцсети очевидец погони.

Погоня началась от дома 10 по Предпортовой улице в 00:40 часов, когда сотрудник ДПС по Московскому району попытался остановить машину. Однако водитель иномарки вжал педаль газа в пол и пытался скрыться. Поймали гонщика у дома 144 по проспекту Ветеранов. За рулем находился 29-летний пьяный иностранец.

В отношении водителя составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU