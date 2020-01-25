Пьяная петербурженка, потеряла сумку, а после заявила, что ее ограбили

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:13:21+03:00

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В Петербурге пенсионерка заявила в полицию об ограблении. Однако постоянно путалась в показаниях. Вечером в четверг, 24 января, 55-летняя женщина позвонила по телефону 112 и рассказала, что около 19:00 часов у дома 30 по улице Колонтай на нее напали и обокрали.

- По словам заявительницы, неизвестный преступник ударил ее по голове и отобрал сумку в которой был кошелек с 1,4 тысячами рублей, две банковские карты, телефон и ключи от квартиры. Ущерб составил 20 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оперативники прибыли на место и при общении с женщиной заметили, что она путается в адресах, а ее показания после перепроверки полностью не соответствуют полученной информации. Также на камерах видеонаблюдения видно, что в момент, когда со слов женщины, произошло ограбление, она была очень пьяна и сумки при ней не было.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU