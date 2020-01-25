Труп с огнестрельным ранением нашли в мастерской на «Красном треугольнике»

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:45:06+03:00

Свидетели утверждают, что мужчина сам взялся за оружие

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Полиция Петербурга пытается выяснить причину смерти приезжего мужчины из Марий-Эл. Труп 35-летнего гражданина в пятницу, 24 января, обнаружили в одной из мастерских, расположенных на территории завода «Красный треугольник». На теле были огнестрельные ранения. В полицию об этом сообщили знакомые умершего, находившиеся с ним в тот момент рядом.

- В полицию позвонил 34-летний петербуржец и сообщил о трупе на заводе, - сообщил «КП-Петербург».

Приехав на место, полицейские пообщались со свидетелями. По рассказам, мужчина пришел в мастерскую к своему знакомому с двумя друзьями. Там из сейфа он достал гладкоствольное ружье “Вепрь-12”, который до 20 января принадлежал мужчине, вызвавшему полицию. Как все же произошел выстрел, источник не уточняет. Однако рана на теле находилась в области шеи.

Из того же сейфа полицейские изъяли целый арсенал: травматический пистолет, револьвер без номера, а также пять патронов.

Сейчас по факту произошедшего проходит проверка и выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU