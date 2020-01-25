Передовой детский технопарк откроется 1 сентября в Петербурге

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:20:51+03:00

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В Петербурге полным ходом идет строительство передового детского технопарка «Кванториум». Центр обучения и развития даст не менее 800 новых мест дополнительного образования юных горожан технической и естественно-научной направленности в лабораториях по ключевым направлениям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT- квантум и другие. Открытие его планируется уже 1 сентября 2020 года. На реализацию проекта из бюджета города выделено 358 миллионов рублей.

- Работы идут хорошо, трудится молодая команда. Уверен, что к 1 сентября «Кванториум» будет открыт, и дети Калининского района получат замечательный подарок к новому учебному году, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ученики технопарка смогут заниматься научной деятельностью, изучать технологии и окружающий мир. Так, например, в зале на втором этаже будут испытывать беспилотные летательные аппараты, а в просторном дворе - выращивать тюльпаны, а луковицы передавать для благоустройства района.

ИСТОЧНИК KP.RU