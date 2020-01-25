«Ласточку» запустят между Петербургом и Сосновым Бором

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:24:22+03:00

Скоростной электричкой можно будет ездить в новый крупнейший волейбольный центр на Северо-Западе

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В Ленинградской области, в городе Сосновый Бор открылся крупнейший и современнейший волейбольный центр на территории всего Северо-Запада. Комплекс предназначен как для проведения матчей и тренировок, так и занятий другими видами спорта. Соответственно, необходимо развивать транспортную инфраструктуру для доставки болельщиков на матчи и обратно. Это отметил на открытии объекта в субботу глава региона Александр Дрозденко.

- «Ласточки» доказали свою востребованность и эффективность в Ленинградской области это самый быстрый вид транспорта, который связал Санкт-Петербург и районные центры. Сейчас запущено около десяти маршрутов, мы будем увеличивать это число, рассказал губернатор.

Он отметил, что уже проводил встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, на которой они обсудили вопрос развития сети «Ласточек». Дрозденко не обозначил конкретных сроков реализации проекта, лишь подчеркнув, что перед запуском электричек надо провести ряд технических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU