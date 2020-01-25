Мужчина убил брата, порезал горло его девушке и сжег их в своей квартире

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:10:58+03:00

Житель Ленобласти поджег квартиру, чтобы скрыть убийство брата и нападение на его девушку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградкой области 31-летний мужчина порезал ножом своего брата и его девушку, и поджог квартиру, чтобы скрыть преступление. Однако врачи спасли 30-летнюю женщину и увидели на ее горле ножевые ранения. Благодаря этому полиция быстро нашла подозреваемого убийцу.

- В ночь на 24 января после пожара в одной из квартир дома 4 по Комсомольскому проспекту в поселке Назия, Кировского района, в помещении нашли обгоревший труп мужчины и женщину с множественными ожогами и ранами шеи, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 29-летний хозяин квартиры, выжившая – его 30-летняя сожительница, которую госпитализировали и поместили в реанимацию.

Той же ночью полиция задержала старшего 31-летнего брата погибшего, который жил вместе с родственником в одной квартире. Выяснилось, что все троя были дома и вместе выпивали. Возникла ссора из-за которой мужчина убил брата, порезал его девушку, а после совершил поджог, чтобы сокрыть преступление.

В отношении мужчины возбуждено дело об убийстве. Ранее у него уже были проблемы с законом из-за краж.

ИСТОЧНИК KP.RU