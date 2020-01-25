Петербуржцам рассказали, как избежать заболевания китайским коронавирусом

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за вспыхнувшей в Китае эпидемии нового коронавируса, число жертв которого увеличивается с каждым днем, во всей России, в Петербурге в частности, работают повышенные меры предосторожности. Уже троих человек госпитализировали в Северной столице с подозрением на заражение этой болезни. Благо, ни один случай не подтвердился. Тем не менее, петербуржцам дали советы по профилактике коронавируса.

- Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации, - заявили в ведомстве.

Также горожанам не следует посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, ходить в зоопарки или цирки. Питаться следует термически обработанной пишей, пить бутилированную воду, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.

ИСТОЧНИК KP.RU