2020-01-25T19:49:41+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, как избежать заболевания китайским коронавирусом

Роспотребнадзор посоветовал горожанам воздержаться от поездок в КНР
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам дали советы по профилактике опасного коронавирусаПетербуржцам дали советы по профилактике опасного коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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Из-за вспыхнувшей в Китае эпидемии нового коронавируса, число жертв которого увеличивается с каждым днем, во всей России, в Петербурге в частности, работают повышенные меры предосторожности. Уже троих человек госпитализировали в Северной столице с подозрением на заражение этой болезни. Благо, ни один случай не подтвердился. Тем не менее, петербуржцам дали советы по профилактике коронавируса.

- Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации, - заявили в ведомстве.

Также горожанам не следует посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, ходить в зоопарки или цирки. Питаться следует термически обработанной пишей, пить бутилированную воду, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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