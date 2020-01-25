На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:35:13+03:00

Из здания были эвакуированы 60 человек

Изменить размер текста: A A

Опасное возгорание произошло на севере Петербурга. Около 19 часов вечера в субботу, 25 января, в доме 22, корпус 1 по проспекту Просвещения в Выборгском районе произошел пожар. В парадной многоэтажки горело электрооборудование с первого по девятый этаж.

- Из жилого дома было эвакуировано 60 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.

Отмечается, что в итоге горели щитки с первого по четвертый этаж. Сообщений о пострадавших нет.

Невском районе Петербурга случился еще один пожар. Огонь охватил гаражный кооператив у дома 22, корпус 2, по Большевиков. Очень сильно горели два гаража общей площадью 70 квадратных метра. На месте уже работают пожарные. Для предотвращения распространения огня вскрывают соседние боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU