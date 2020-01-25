2020-01-25T20:35:13+03:00
Происшествия

На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества

Из здания были эвакуированы 60 человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Большевиков сгорели гаражиНа Большевиков сгорели гаражиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Опасное возгорание произошло на севере Петербурга. Около 19 часов вечера в субботу, 25 января, в доме 22, корпус 1 по проспекту Просвещения в Выборгском районе произошел пожар. В парадной многоэтажки горело электрооборудование с первого по девятый этаж.

- Из жилого дома было эвакуировано 60 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.

Отмечается, что в итоге горели щитки с первого по четвертый этаж. Сообщений о пострадавших нет.

Невском районе Петербурга случился еще один пожар. Огонь охватил гаражный кооператив у дома 22, корпус 2, по Большевиков. Очень сильно горели два гаража общей площадью 70 квадратных метра. На месте уже работают пожарные. Для предотвращения распространения огня вскрывают соседние боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наглый парень показал «хозяйство» девушке в петербургском метро
На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества
Петербуржцам рассказали, как избежать заболевания китайским коронавирусом
Петербуржцы рассказывают о задымлении в «Мега-Парнас»
Мужчина убил брата, порезал горло его девушке и сжег их в своей квартире
Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили из СИЗО
«Ласточку» запустят между Петербургом и Сосновым Бором
Петербургский депутат обратился к президенту в защиту комика Долгополова
Передовой детский технопарк откроется 1 сентября в Петербурге
Труп с огнестрельным ранением нашли в мастерской на «Красном треугольнике»
Пьяная петербурженка, потеряла сумку, а после заявила, что ее ограбили
15 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге
Без вести пропавшую беременную 16-летнюю девочку двое суток разыскивают в Петербурге
Женщина бежала на автобус и попала под маршрутку на севере Петербурга