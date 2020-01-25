На девяти этажах жилого дома на Просвещения горели щитки электричества
Опасное возгорание произошло на севере Петербурга. Около 19 часов вечера в субботу, 25 января, в доме 22, корпус 1 по проспекту Просвещения в Выборгском районе произошел пожар. В парадной многоэтажки горело электрооборудование с первого по девятый этаж.
- Из жилого дома было эвакуировано 60 человек, - сообщили в МЧС Петербурга.
Отмечается, что в итоге горели щитки с первого по четвертый этаж. Сообщений о пострадавших нет.
Невском районе Петербурга случился еще один пожар. Огонь охватил гаражный кооператив у дома 22, корпус 2, по Большевиков. Очень сильно горели два гаража общей площадью 70 квадратных метра. На месте уже работают пожарные. Для предотвращения распространения огня вскрывают соседние боксы.
ИСТОЧНИК KP.RU