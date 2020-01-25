Наглый парень показал «хозяйство» девушке в петербургском метро

25 Янв. 2020 2020-01-25T21:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Петербурга возмутилась поведению незнакомого молодого человека в метро. Одна девушка, которая пожелала остаться инкогнито, рассказала в социальных сетях о неприятном случае, произошедшей с ней в подземке. По словам горожанки, в вагоне поезда какой-то пассажир показал ей свои половые органы,

- Сегодня в вагоне метро в перегоне между станциями «Площадь Восстания» и «Чернышевская» молодой человек в одежде милитари имел наглость вытащить из штанов и показать мне свое хозяйство, - негодовала женщина.

Она также пожалела, что не успела его сфотографировать, так как, по ее рассказу, мужчина завидев камеру, пригрозил кулаком и вышел на станции. Девушка предупредила горожан, чтобы они были осторожнее.

Многие комментаторы начали смеяться над ситуацией, шутливо интересуясь о том, какое оно было это «хозяйство». Однако большинство женщин стали негодовать из-за такого отношения.

- Ничего смешного не вижу! Это мерзко! Мужики угорают, а представьте перед вашим носом чужое хозяйство. Не думаю, что вам было бы смешно, - возмутилась горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU