В Петербурге возбудили дело после гибели двух человек в ДТП с «Ауди-80»
В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело после аварии на 27 километре Санкт-Петербургского шоссе. Водитель «Рено-Логан» выехал на встречку и врезался в «Ауди-80». От мощного удара два человека скончались на месте.
- В результате ДТП водитель «Ауди-80» и его пассажир скончались на месте происшествия, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Водитель «Рено-Логана» и еще один пассажир «Ауди-80» с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Другие данные пострадавших устанавливаются.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителя «Рено» взяли под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU