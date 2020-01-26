В Петербурге возбудили дело после гибели двух человек в ДТП с «Ауди-80»

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело после аварии на 27 километре Санкт-Петербургского шоссе. Водитель «Рено-Логан» выехал на встречку и врезался в «Ауди-80». От мощного удара два человека скончались на месте.

- В результате ДТП водитель «Ауди-80» и его пассажир скончались на месте происшествия, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Водитель «Рено-Логана» и еще один пассажир «Ауди-80» с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Другие данные пострадавших устанавливаются.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителя «Рено» взяли под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU