На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за перевернувшейся иномарки

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:06:06+03:00

О пострадавших не сообщается Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Авария произошла на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге. По неизвестным пока причинам водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся. Водители предупреждают, что из-за ДТП там образовалась серьезная пробка.

-Перевертыш на 6-ом километре внутреннего кольца КАД, - сообщают очевидцы.

Рядом с перевернувшейся машиной стоит грузовик. Судя по всему, машины столкнулись. О пострадавших пока ничего не сообщается.

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

Полицейские призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Из-за тающего снега в городе и области участились случаи аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU