На КАД в Петербурге образовалась пробка из-за перевернувшейся иномарки
Авария произошла на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге. По неизвестным пока причинам водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся. Водители предупреждают, что из-за ДТП там образовалась серьезная пробка.
-Перевертыш на 6-ом километре внутреннего кольца КАД, - сообщают очевидцы.
Рядом с перевернувшейся машиной стоит грузовик. Судя по всему, машины столкнулись. О пострадавших пока ничего не сообщается.
В аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.
Полицейские призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Из-за тающего снега в городе и области участились случаи аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU