2020-01-27T16:23:54+03:00
Происшествия

На наркомана, напавшего на полицейских во время обыска в Петербурге, завели уголовное дело

Мужчина умер после драки из-за острой легочно-сердечной недостаточности
Лилия КОЗЛОВА
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На наркодилера, который умер во время проверки полиции, завели уголовное делоНа наркодилера, который умер во время проверки полиции, завели уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге завели уголовное дело на умершего 30-летнего мужчину за нападение на сотрудников полиции. Конфликт произошел 24 января 2020 года в Купчино, когда два правоохранителя по наводке пришли проводить обыск у местного жителя в квартире одного из домов на Будапештской улице, который подозревался в обороте наркотиков. Однако, увидев людей в форме, мужчина начал драться.

- После того как полицейские предъявили проживавшему в квартире мужчине, служебные удостоверения и сообщили о проведении обыска, последний набросился на них, в результате чего все трое упали на лестницу и скатились по ней на лестничную площадку, - сообщили в следственном комитете.

После этого, полицейские увидели, что нападавший лежит без сознания и вызвали карету скорой помощи. Врачи провели реанимацию и госпитализировали мужчину в больницу, где он скончался. Согласно предварительным данным смерть мужчины, на теле которого были обнаружены множественные следы от инъекций, наступила от острой легочно-сердечной недостаточности в результате заболевания-токсической кардиомиопатии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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