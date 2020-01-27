2020-01-27T16:45:02+03:00
Общество

Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественная

В продуктах почти нет белка, много жира, а также обнаружена растительная добавка углеводной основы каррагинан
Лилия КОЗЛОВА
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Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественнаяТреть колбасы в магазинах Петербурга не качественнаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Около трети вареной колбасы, которая продается в магазинах Петербурга, не соответствует обязательным требованиям. К такому заключению в понедельник, 27 января, пришли члены общественной организации потребителей «Общественный контроль».

- Три образца из десяти, приобретенных в супермаркетах города, не соответствовали требованиям государственного стандарта, - говорится в отчете общественников.

Так, в одной из колбас была занижена массовая доля белка – 10,08 процентов вместе нормы в не менее 12 процентов. А вот жира в изделиях наоборот больше, тем в одной из них при проверке оказалось 24 процента жира.

– Каррагинан, или добавка Е407, – это пищевой ингредиент, схожий по химическим и физическим характеристикам с желатином, но имеет растительное происхождение, производится из красных морских водорослей и используется в колбасах в качестве загустителя, - пояснила начальник испытательной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» Екатерина Полиектова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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