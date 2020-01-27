Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественная
Около трети вареной колбасы, которая продается в магазинах Петербурга, не соответствует обязательным требованиям. К такому заключению в понедельник, 27 января, пришли члены общественной организации потребителей «Общественный контроль».
- Три образца из десяти, приобретенных в супермаркетах города, не соответствовали требованиям государственного стандарта, - говорится в отчете общественников.
Так, в одной из колбас была занижена массовая доля белка – 10,08 процентов вместе нормы в не менее 12 процентов. А вот жира в изделиях наоборот больше, тем в одной из них при проверке оказалось 24 процента жира.
– Каррагинан, или добавка Е407, – это пищевой ингредиент, схожий по химическим и физическим характеристикам с желатином, но имеет растительное происхождение, производится из красных морских водорослей и используется в колбасах в качестве загустителя, - пояснила начальник испытательной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» Екатерина Полиектова.
ИСТОЧНИК KP.RU