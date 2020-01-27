У Гренадерского моста из Большой Невки спасатели выловили мужчину

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:27:03+03:00

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Настоящая спасательная операция развернулась днем 27 января у Гренадерского моста. Здесь прохожие заметили мужчину, который оказался в водах Большой Невки. Поскольку на улице совсем не лето, люди вызвали спасателей.

- Возле Гренадерского моста сотрудники Поисково-спасательной службы извлекли из воды мужчину, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

По предварительным данным, ЧП произошло около четырех часов дня. Спасатели подплыли к «купальщику» на лодке и вытащили его из воды. Учитывая ее температуру, мужчина получил переохлаждение, однако был жив. Его передали в руки врачам скорой помощи.

Дальнейшая судьба пострадавшего пока неизвестно. Причины, по которым человека оказался в реке, сейчас выясняются.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Петербурге днем 27 января составляла около 3 градусов ниже ноля. Вода была не сильно теплее. При этом льда на поверхности Невы из-за отсутствия холодов до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU