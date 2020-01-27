«Мостотрест» показал, где в Петербурге остались следы войны

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:01:08+03:00

«Мостотрест» рассказал, где на набережных и мостах Петербурга сохранены следы от снарядов, выпущенных по городу в годы блокады / Фото: «Мостотрест»

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В понедельник, 27 января, Петербург отмечает одну из важнейших дат в истории города – 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь праздника специалисты «Мостотреста» рассказали и показали набережные и мосты Северной столицы, которые все еще хранят память о том времени. На многих до наших дней сохранились следы от снарядов, выпущенных по Ленинграду фашистскими войсками.

- Эти места бережно охраняются и призваны сохранить память о тех страшных днях. Зачастую на сколы в граните не обращают внимание ни жители, ни гости города, - рассказали на предприятии.

Аничков мост / Фото: «Мостотрест»

Так, например, на Аничковом мосту имеется одна из трех памятных табличек с надписью: «Это следы одного из 148 478 снарядов выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-44 годах».

Дыры на Кронверской набережной / Фото: «Мостотрест»

Также вся стена Кронверской набережной у Троицкого моста зияет дырами от снарядов. Их легко увидеть со стороны Петропавловской крепости.

Изрешеченная набережная канала Грибоедова / Фото: «Мостотрест»

На Миллионной улице ежедневно тысячи жителей и гостей города проходят мимо следов авиаударов по малым переправам города. У 1-го Зимнего моста через Зимнюю канавку на стене Нового Эрмитажа до сих пор имеются следы осколков. Их легко заметить – это светлые пятна, которые резко выделяются на фоне темного гранита. В свое время сколы были замазаны, но полностью замаскировать следы не удалось.

Следы войны на Миллионной улице / Фото: «Мостотрест»

ИСТОЧНИК KP.RU