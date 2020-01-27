2020-01-27T19:46:02+03:00
Общество

Смольный и правительство Германии договорились о выделении 12 млн евро на нужды блокадников

Деньги пойдут на госпиталь для ветеранов войн и создание русско-немецкого центра встреч
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Германия и Смольный договорились о том, на что пойдет благородное пожертвование блокадникам.Германия и Смольный договорились о том, на что пойдет благородное пожертвование блокадникам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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27 января в Смольном подписали документы, благодаря которым Германия добровольно выделит 12 миллионов евро жертвам блокады Ленинграда. Гуманитарный жест уже поприветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас.

Благородное пожертвование от правительства ФРГ пойдет на медицинскую технику и оборудование петербургскому госпиталю для ветеранов войн. Кроме этого, часть средств потратят на создание русско-немецкого центра встреч.

- Выбор СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» не случаен. Данное учреждение широко вовлечено в оказание медицинских услуг для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, что отвечает духу инициативы немецкой стороны. Тем более, что за год в госпитале проходят лечение порядка 15 тысяч блокадников, а средний возраст пациентов составляет 82 года, - передает пресс-служба Смольного.

До конца марта 2020 года в госпиталь уже поступят новенькие реабилитационные аппараты. Остальное оборудование будут доставлять в медучреждение постепенно вплоть до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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