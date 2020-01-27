Центр Петербурга сковали сильные пробки из-за неработающих светофоров
27 января около 19:00 перекресток Невского и Литейного проспектов встал намертво в длинную пробку. Автолюбители и очевидцы атаковали соцсети с жалобами на транспортный коллапс.
- Не работают многие светофоры, и встал троллейбус, потому что отключили свет. Огромная пробка во все стороны, - предупредил горожан свидетель плотного трафика в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Водители и пешеходы пытались понять, как им двигаться, чтобы не навредить друг другу. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Судя по сообщениям очевидцев, на дорогах начался хаос. Водители нервно сигналили в ожидании. Пешеходы не понимали, как им действовать и осторожны ступали на «зебру» в надежде, что их поймут автомобилисты. В пробке стоял общественный транспорт и даже машина скорой помощи.
«Яндекс.Пробки» оценили плотность движения возле перекрестка в 9 баллов. Вскоре на месте появились долгожданные регулировщики, поэтому к 20:00 на пересечении Литейного и Невского проспектов наступил порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU