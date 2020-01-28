2020-01-28T10:41:00+03:00
Общество

Россельхозназдзор нашел тонну просрочки, которая шла в школы, детсады и больницы

Некачественные продукты удалось выявить благодаря электронной системе «Меркурий»
Петр КИБЕР
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Россельхознадзор встал на страже здоровья петербуржцев и не пустил просрочку на столы детсадовцам.Россельхознадзор встал на страже здоровья петербуржцев и не пустил просрочку на столы детсадовцам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Технологии все больше проникают в наша жизнь. Иногда это даже неплохо. Так, благодаря данным из электронной системы сертификации грузов «Меркурий», на столы маленьких петербуржцев не добрались просроченные продукты. Всего в детсады, школы и больницы могла попасть почти 1000 килограммов просрочки.

- В январе благодаря регулярному мониторингу ФГИС «Меркурий» в Санкт-Петербурге выявлено 647 документов на 23 тонны просроченной продукции. Почти тонна отправилась в социальные учреждения города: детские сады, школы и больницы, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Всю просрочку удалось остановить до того, как она попала к детсадовцам и школьникам. Еще шесть тонн продуктов и истекшим сроком годности обнаружилось в Ленобласти. Поставщикам строго погрозили пальцем и привлекли их к ответственности, а получателям товара раскрыли глаза на происходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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