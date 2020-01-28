Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:14:05+03:00

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В Петродворцовом районе Петербурга вскоре может появиться новый природный заказник. Называться он будет «Шунгеровский» и расположится в Стрельне. Но это в будущем, а пока проект отправлен на экологическую экспертизу.

- Специалисты оценят данные о предполагаемых границах участка, планируемый для установки режим и другие важные материалы о создании заказника, - сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Сама госэкспертиза будет длиться месяц. Что касается заказника, то он будет располагаться в пределах поселка Стрельна у реки Кикенка. Особо ценными природными объектами считается массив хвойных, смешанных и лиственных лесов, ландшафт долины реки Кикенки с лугами, ивняками и мелколиственными лесами.

В Смольном считают, что статус заказника, то есть особо охраняемой территории позволит сохранить и восстановить природные комплексы, а также поддержать экологический баланс. Будущий «Шунгеровский» заказник состоит из двух участков: «Лесной» и «Кикенка», общей площадью 330,6 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU