2020-01-28T18:26:31+03:00
Общество

Единый реестр воинских захоронений и памятников создадут в Петербурге

Все бесхозные мемориалы будут поставлены на учет
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге создадут единый реестр воинских захоронений и памятниковВ Петербурге создадут единый реестр воинских захоронений и памятниковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На сегодняшний день в Петербурге имеется много воинских захоронений, которые не находятся под чьим-либо ведомством. То есть – бесхозные. И это проблема, так как постепенно без должного ухода, они разрушаются, ветшают, а иногда и вовсе находятся под угрозой исчезновения. Однако, как стало известно радио «КП-Петербург», 92.0 FM, вскоре эта проблема в Северной столице будет решена.

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Недавно Законодательное собрание провело инвентаризацию и выяснило, что в Петербурге есть бесхозные объекты. В связи с этим в парламенте решили создать единый реестр воинских захоронений и памятников, чтобы иметь возможность за ними следить.

- Это инициатива приурочена к празднику великой Победы. Разграничение власти на муниципальное и государственное, привело к тому, что многие монументы бесхозные, а значит невозможно выделить деньги на их поддержание, - пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Парламентарий отметил, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне просто недопустимо позволить, чтобы памятники и захоронения пришли в запустение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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