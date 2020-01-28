2020-01-28T18:20:59+03:00
Общество

Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая

Из-за различных работ будут перекрыты улицы Некрасова и Большая Разночинная
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на два месяца ограничат движение по НекрасоваВ Петербурге на два месяца ограничат движение по НекрасоваФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С конца января 2020 года в Петербурге будут перекрыты две улицы – одна в центре города, вторая в Петроградском районе. Движение для транспорта закроют на продолжительное время в связи с различными работами. Поэтому автомобилистам Северной столицы придется временно продумывать свои маршруты в объезд перекрытиям.

- Так, с 30 января по 29 марта в связи с продолжением работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Некрасова от улицы Маяковского до улицы Короленко, включая перекресток с улицей Чехова, - сообщили в ГАТИ.

Также перекрытия коснутся Большой Разночинной улицы от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы. С 31 января по 5 февраля движение будет ограничено в связи с размещением пешеходной галереи. А с 6 февраля по 29 мая движение транспорта полностью закроется. Автомобилистам предлагается объезжать этот участок по Чкаловскому проспекту, улицам Большой Зеленина и Корпусной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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