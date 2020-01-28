Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:06:59+03:00

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28 января стало известно, что СКА ждет качественное усиление – Валерия Брагина назначили старшим тренером армейского клуба. Помимо этого он все еще остается наставником молодежной сборной России по хоккею и входит в штаб главной сборной.

- Валерий Николаевич Брагин родился 21 мая 1956 года. В качестве игрока выступал на позиции нападающего за московский «Спартак» (1974-1981), воскресенский «Химик» (1981-1989) и «Редовре» (Дания, 1989-1994). Двукратный чемпион мира среди молодежи, чемпион СССР (1976), чемпион Дании (1990), - представляет нового старшего тренера пресс-служба СКА.

Наверняка привлечение Брагина в СКА и главную сборную – инициатива Алексея Кудашова, главного тренера обеих команд. Остается надеяться, что это пойдет всем только на пользу. Первый матч со СКА Брагин уже выиграл – вечером 28 января петербургские армейцы разгромили минское «Динамо» со счетом 5:0.

К слову, тренерскую карьеру Брагин начал еще в 1997 году. Тогда он работал по 1999 год в качестве ассистента главного тренера в «Химике». Такая же должность была у него и в «Атланте» с 2008-го по 2009-й год. А в качестве главного тренера он побывал в «Спартаке», ЦСКА, юниорской сборной России U18 и молодежки U20, где он работает и по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU