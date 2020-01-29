2020-01-29T09:27:21+03:00
Происшествия

В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током

13-летний парень влез в незапертую трансформаторную будку и схватился за провода
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
За гибель подростка инженеру-электрику на полтора года ограничили свободу.За гибель подростка инженеру-электрику на полтора года ограничили свободу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кировский областной суд вынес решение по делу о гибели 13-летнего подростка, который погиб от удара током. Парень залез в незапертую трансформаторную будку. Ответственность за трагедию возложили на местного электрика.

- Следствием и судом установлено, что вечером 24 марта 2018 года 13-летний мальчик в компании сверстников находился на территории бывшего Павловского участка ДРСУ в Кировском районе. Через незапертую дверь ребенок проник в трансформаторную подстанцию, где также отсутствовали замки на внутренних ячейках с электроустановками, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Простое любопытство подростка обернулось трагедией. От удара током мальчишка умер на месте. Следствие шло больше полутора лет. По статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» к уголовной ответственности привлекли инженера-энергетика дорожного предприятия, на чьем балансе была подстанция.

За трагическую халатность мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы. В силу приговор пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге
Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге
Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе
В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями
Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека
В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током
На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку
На неосвещенной трассе в Ленобласти под колесами машины погибла женщина
В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля
В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути
Петербуржцы вытащили из ледяной Невы кошку во время салюта в День снятия блокады
На Дальневосточном проспекте каршеринг с двумя девушками налетел на столб
Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек
На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь
В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся
ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга
Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА
В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей
Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу
Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая