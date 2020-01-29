В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:27:21+03:00

За гибель подростка инженеру-электрику на полтора года ограничили свободу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-летний парень влез в незапертую трансформаторную будку и схватился за провода

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Кировский областной суд вынес решение по делу о гибели 13-летнего подростка, который погиб от удара током. Парень залез в незапертую трансформаторную будку. Ответственность за трагедию возложили на местного электрика.

- Следствием и судом установлено, что вечером 24 марта 2018 года 13-летний мальчик в компании сверстников находился на территории бывшего Павловского участка ДРСУ в Кировском районе. Через незапертую дверь ребенок проник в трансформаторную подстанцию, где также отсутствовали замки на внутренних ячейках с электроустановками, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Простое любопытство подростка обернулось трагедией. От удара током мальчишка умер на месте. Следствие шло больше полутора лет. По статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» к уголовной ответственности привлекли инженера-энергетика дорожного предприятия, на чьем балансе была подстанция.

За трагическую халатность мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы. В силу приговор пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU