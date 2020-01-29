2020-01-29T11:55:42+03:00
Происшествия

В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Предварительно, гашиш оставили родителиПредварительно, гашиш оставили родителиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге врачи спасают жизнь годовалому мальчику, которого госпитализировали в больницу из квартиры по Светлановскому проспекту. Ребенку две недели назад исполнялся один годик. Мать мальчика - помощница воспитателя детского сада, отец - мастер по дереву. Семья считалась благополучной и на учете в ПДН не состояла. Но накануне ребенка доставили в больницу с отравлением.

- Ребенка доставили в больницу с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - По предварительной информации, ребенок дома съел вещество растительного происхождения «гашиш».

Гашиш, предварительно, был оставлен горе-родителями на подоконнике. Мальчик его нашел и съел.

Сейчас на родителей уже составили административное дело за "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Сейчас полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге поймали «профессионального альфонса», который украл у дамы два «Айфона»
Полиция показала фото рецидивиста, напавшего на директора школы в Петербурге
Тренер по картингу сексуально развращал пятиклассницу после занятий в Новой Ладоге
Петербуржцы нашли хозяев русской борзой, которую поймали на КАДе
В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями
Полиция поймала 18-летнего водителя, насмерть сбившего женщину на Ярослава Гашека
В Ленобласти осудили электрика, по халатности которого подростка убило током
На Витебском проспекте горевший грузовик подплавил соседнюю иномарку
На неосвещенной трассе в Ленобласти под колесами машины погибла женщина
В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и около ноля
В Петербурге возбудили уголовное дело на главу семейства, оставившего жену и внука в квартире с парами ртути
Петербуржцы вытащили из ледяной Невы кошку во время салюта в День снятия блокады
На Дальневосточном проспекте каршеринг с двумя девушками налетел на столб
Звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон пригрозил судом транспортным чиновникам Ленобласти
На проспекте Ветеранов перекрыли движение из-за жесткого ДТП маршрутки и легковушек
На Невском проспекте молодая девушка на BMW сбила пешехода и уехала прочь
В Купчино разыскивают водителя Daewoo Nexia, который оторвал ногу пешеходу и скрылся
ГИБДД проведет рейды из-за высокой смертности пешеходов на дорогах Петербурга
Валерий Брагин назначен старшим тренером СКА
В Тосненском районе живодер расстрелял бездомную собаку на глазах у местных жителей
Суд не смягчил приговор заводиле фанатов «Спартака», который призывал оскорблять Дзюбу
Авария в Кронштадте с пьяным бесправником в «Пежо» попала на видео
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая