В Петербурге годовалый сын сотрудницы детского сада проглотил гашиш, оставленный родителями

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:55:42+03:00

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В Петербурге врачи спасают жизнь годовалому мальчику, которого госпитализировали в больницу из квартиры по Светлановскому проспекту. Ребенку две недели назад исполнялся один годик. Мать мальчика - помощница воспитателя детского сада, отец - мастер по дереву. Семья считалась благополучной и на учете в ПДН не состояла. Но накануне ребенка доставили в больницу с отравлением.

- Ребенка доставили в больницу с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - По предварительной информации, ребенок дома съел вещество растительного происхождения «гашиш».

Гашиш, предварительно, был оставлен горе-родителями на подоконнике. Мальчик его нашел и съел.

Сейчас на родителей уже составили административное дело за "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Сейчас полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU