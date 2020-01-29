2020-01-29T12:29:11+03:00
Происшествия

Подозреваемого в покушении на убийство человека разыскивают в Петербурге

Окровавленное тело мужчины обнаружила в парадной дома на Петроградке его соседка
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка в парадной дома нашла соседа с разрезанным горломПетербурженка в парадной дома нашла соседа с разрезанным горломФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Петербурга разыскивает 35-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство. Около 5:40 часов утра во вторник, 28 января, 31-летняя жительница дома 32 по улице Профессора Попова нашла в парадной истекающего кровью мужчины. В нем она узнала своего 46-летнего соседа. Испугавшись за жизнь человека, женщина поспешила вызвать скорую помощь и полицию.

- Карета скорой помощи госпитализировала раненного мужчину в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали на теле пациента ножевое ранение в шею, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

До приезда скорой мужчина лежал в парадной прямо у дверей своей квартиры. Из горла текла кровь. В больнице он уже оказался в тяжелом состоянии.

Полиция выяснила, что произошло. Оказалось, что между раненным и незнакомым мужчиной в 5:37 часов утра завязалась драка, в ходе которой незнакомец порезал сопернику горло.

В парадной установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которой правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 35-летний житель дома на улице Ленина, худого телосложения, ростом около 185 сантиметров, в черной куртке, темных брюках и ботинках. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция в связи с уголовным делом о покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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