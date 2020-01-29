«Газель» застряла под шлагбаумом у «Мега-Дыбенко»

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:34:37+03:00

ГАЗель не прошла под шлагбаумом у "Мега-Дыбенко" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Водитель «Газели» устроил небольшой затор на въезде с территории торгового комплекса «Мега-Дыбенко» на юге Петербурга. Утром в среду, 29 января 2020 года, грузовичок ехал по дороге, чтобы выехать в город. Однако автомобилист не рассчитал габариты машины и застрял под шлагбаумом. Инцидент попал на видео.

- Стандартная ошибка, - уверенно заявил один из пользователей сети. – Туда ехал груженный, обратно, помня об этом, не стал заморачиваться.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, как «Газель» пытается проехать вперед, но застревает. Тогда водитель начинает сдавать назад, чтобы выбраться из западни, и с его крыши отламывается и падает часть конструкции.

Сообщений о пострадавших в результате ЧП нет. Смог ли выехать водитель «Газели» с территории торгового комплекса, пока остается неизвестным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757513" frameborder="0"></iframe> ГАЗель не прошла под шлагбаумом у "Мега-Дыбенко" в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU