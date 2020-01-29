2020-01-29T13:34:37+03:00
Происшествия

«Газель» застряла под шлагбаумом у «Мега-Дыбенко»

Выбираться из ловушки водителю грузовичка пришлось самостоятельно [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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ГАЗель не прошла под шлагбаумом у "Мега-Дыбенко" в ПетербургеГАЗель не прошла под шлагбаумом у "Мега-Дыбенко" в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Водитель «Газели» устроил небольшой затор на въезде с территории торгового комплекса «Мега-Дыбенко» на юге Петербурга. Утром в среду, 29 января 2020 года, грузовичок ехал по дороге, чтобы выехать в город. Однако автомобилист не рассчитал габариты машины и застрял под шлагбаумом. Инцидент попал на видео.

- Стандартная ошибка, - уверенно заявил один из пользователей сети. – Туда ехал груженный, обратно, помня об этом, не стал заморачиваться.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, как «Газель» пытается проехать вперед, но застревает. Тогда водитель начинает сдавать назад, чтобы выбраться из западни, и с его крыши отламывается и падает часть конструкции.

Сообщений о пострадавших в результате ЧП нет. Смог ли выехать водитель «Газели» с территории торгового комплекса, пока остается неизвестным.

ГАЗель не прошла под шлагбаумом у "Мега-Дыбенко" в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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