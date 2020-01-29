2020-01-29T18:27:23+03:00
Общество

«Застраивать нельзя»: депутаты петербургского ЗакСа поддержали решение запретить любое строительство на Петровской косе

Сейчас там располагаются сквер и один из старейших в России яхт-клубов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Участок Петровской косы, где расположен один из старейших в России яхт-клубов, защитят от застройки.Участок Петровской косы, где расположен один из старейших в России яхт-клубов, защитят от застройки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Участок Петровской косы, который занимают сквер и один из старейших в России яхт-клубов, защитят от застройки. На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое состоялось сегодня, 29 января, депутаты предложили внести его территорию в список ЗНОП – зеленый зон общего пользования.

- Необходимо запретить любое строительство на этом участке, - отметил председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров. – Иначе, если мы не вмешаемся, Петровская коса уже не будет местом отдыха. Сейчас мы все вместе пишем зеленую книгу Санкт-Петербурга – и нужно делать это правильно.

Депутаты законопроект одобрили – он получил 46 голосов «за».

Напомним: на Петровскую косу уже давно «покушаются» разные компании-застройщики, как петербургские, так и иногородние. Однако жители окрестных домов и воспитанники яхт-клуба выступают категорически против: по их мнению, на участке может появиться коммерческая недвижимость или апарт-отели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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