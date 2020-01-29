Аршавин выселяет свою бывшую жену с трехлетней дочкой из квартиры в Петербурге

29 Янв. 2020 2020-01-29T23:53:47+03:00

Бывшая жена Аршавина пожаловалась на то, что экс-супруг выселяет ее из квартиры матери. Фото: instagram.com/kazmina_alisia__mb

Экс-супруга легенды «Зенита» Алиса Казьмина бьет тревогу в своем Instagram, но сочувствующих ей немного [фото]

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Бывшая супруга легенды «Зенита» Андрея Аршавина забила тревогу в своем Instagram по поводу того, что к ней пришла бумага с требованием о выселении. Согласно ей, Алиса Казьмина вместе с двумя детьми и новым мужем должна съехать с роскошного дома на улице Горной до 1 марта 2020 года.

Из роскошного дома Алиса с новым мужем и двумя детьми должна съехать до 1 марта. Фото: google.com/maps

- «Подарок» на день рождения дочки от папы и бабушки, - ответила сарказмом на документ экс-супруга Аршавина.

В бумаге сказано, что дом принадлежит матери Аршавина. Она и потребовала освободить помещение, иначе грозится пойти в суд. К слову, 11 февраля ее внучке Есении исполнится три годика. К тому же Алиса беременна еще одним ребенком, но от другого человека.

- К сожалению, закон не на нашей стороне. Но это повод выселять на улицу своего ребенка? Еще и через суд? Тогда и не должен кормить и поить. И самое главное – он ушел из этого дома, оставив его нам здесь жить, - переживает Алиса.

Впрочем, подписчики Казьминой не стали ей помногу сочувствовать. Многие спрашивали, чего еще ожидала женщина, если она нашла себе нового мужчину и вышла замуж. К тому же дом не ее. На возмущения людей Алиса отреагировала, сказав, что от еще нескольких гневных комментариев у нее будет выкидыш.

Алиса Казьмина надеется на внимание общественности, иначе, по ее словам, вся семья окажется на улице. Фото: instagram.com/kazmina_alisia__mb

ИСТОЧНИК KP.RU