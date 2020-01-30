2020-01-30T09:51:53+03:00
Общество

«Лыжные стрелы» опять отменили из-за отсутствия снега

Поездка, запланированная на 2 февраля, уже точно не состоится
Петр КИБЕР
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"Лыжные стрелы" вновь отменили из-за отсутствия снега."Лыжные стрелы" вновь отменили из-за отсутствия снега.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Нынешняя аномально теплая зима принесла сплошные разочарования любителям лыж. Снега в Петербурге нет и кататься, соответственно не по чему. А по асфальту, как известно, лыжи не едут. Не едут из-за отсутствия белой субстанции и «Лыжные стрелы». Ибо смысла пока в них нет.

- «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с погодными условиями, поездка «Лыжных стрел», запланированная на 2 февраля 2020 года, не состоится, - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Увы, но это не первое подобное сообщение. С начала января, когда предполагалось пустить бесплатные электрички для любителей спорта, поездки срывались уже четыре раза. Нынешняя отмена стала пятой.

Таким образом половина из запланированных поездок не состоялась. Впрочем, у зимы еще есть шансы реабилитироваться и подбросить снежка лыжникам.

Напомним, что «Лыжные стрелы» должны были ходить с Финляндского и Московского вокзалов до станций Орехово и Шапки с 6 января. Всего на январь-февраль-март запланированы были 10 рейсов.

На данный момент в расписании остались поезда на 10, 16 и 24 февраля, а также 2 и 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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