2020-01-30T12:04:56+03:00
Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Лугой

На трассе «Петербург-Псков» столкнулись полная людей «Тойота» и «Фольксваген»
Петр КИБЕР
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На трассе под Лугой в ДТП погиб водитель "Тойоты". Фото: vk.com/dorinspbНа трассе под Лугой в ДТП погиб водитель "Тойоты". Фото: vk.com/dorinspb
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Страшное и смертельное ДТП произошло утром четверга на трассе «Санкт-Петербург-Псков» в Лужском районе Ленинградской области. Около 8:00 на 129 километре автодороги лоб в лоб столкнулись «Тойота Ярис» и Фольксваген Поло».

- В результате выезда на полосу встречного движения автомобиля «Фолльксваген» под управлением мужчины 1965 года рождения, произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В «Тойоте» в этот момент ехало пять человек. Водитель - мужчина 1961 года рождения, погиб на месте. Четверо его пассажиров получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В больницу увезли также водителя «Фольксвагена» и его 39-летнюю пассажирку. У обоих средне-тяжелое состояние.

Из-за ДТП проезд по трассе был частично перекрыт. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение по одной полосе.

Причины смертельной аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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