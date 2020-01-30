В Новгороде археологи нашли торговое поселение возрастом в тысячу лет
Археология - наука сколь древняя, столь и неторопливая. Люди, проникающие в глубь веков, не спешат с выводами и научными сенсациями. Именно поэтому только сейчас стало известно о тысячелетней торговой фактории (поселении) в Новгороде, найденном два с половиной года назад. О последних открытиях было объявлено на XXXIV научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».
- Есть предположение, что удалось обнаружить торговую факторию XI века, связанную с киевским великим князем Изяславом Владимировичем, братом новгородского князя Мстислава, строителя церкви Благовещения на Городище, - сообщает пресс-служба Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.
Находка был сделана археологической экспедицией РАН в 2017 году в историческом районе Алексеевской слободы за пределами вала Окольного города (современная улица Обороны). Культурный слой здесь чрезвычайно тонкий и долгое время не привлекал внимание исследователей, однако раскопки на частной застройке привели к значительным открытиям.
Так, «добычей» исследователей стали около 100 находок, в том числе 15 византийских печатей, которые могут свидетельствовать о контактах новгородцев с Киевом. Их могли привезти византийские посланники, служившие киевскому князю. Все печати уже переданы в фонды Новгородского музея.
ИСТОЧНИК KP.RU