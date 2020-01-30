В Новгороде археологи нашли торговое поселение возрастом в тысячу лет

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:05:54+03:00

В раскопе обнаружились и 15 византийских печатей, могут свидетельствовать о контактах новгородцев с Киевом

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Археология - наука сколь древняя, столь и неторопливая. Люди, проникающие в глубь веков, не спешат с выводами и научными сенсациями. Именно поэтому только сейчас стало известно о тысячелетней торговой фактории (поселении) в Новгороде, найденном два с половиной года назад. О последних открытиях было объявлено на XXXIV научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

- Есть предположение, что удалось обнаружить торговую факторию XI века, связанную с киевским великим князем Изяславом Владимировичем, братом новгородского князя Мстислава, строителя церкви Благовещения на Городище, - сообщает пресс-служба Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Находка был сделана археологической экспедицией РАН в 2017 году в историческом районе Алексеевской слободы за пределами вала Окольного города (современная улица Обороны). Культурный слой здесь чрезвычайно тонкий и долгое время не привлекал внимание исследователей, однако раскопки на частной застройке привели к значительным открытиям.

Так, «добычей» исследователей стали около 100 находок, в том числе 15 византийских печатей, которые могут свидетельствовать о контактах новгородцев с Киевом. Их могли привезти византийские посланники, служившие киевскому князю. Все печати уже переданы в фонды Новгородского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU