Пол тонны голландского сыра будет уничтожено в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Голландский сыр общим весом в пол тонны будет уничтожен в Петербурге. В понедельник, 27 января, на таможенный пост Брусничное по направлению из Финляндии в Северную столицу прибыли пять легковых автомобилей за рулем которых были российские граждане. В каждой машине также сидели по два-три пассажира. Все возвращались с мелкими покупками, однако как оказалось, водители везут домой слишком много сыра.

- Со слов водителей, каждый из них приобрел от 80 до 90 килограммов голландского сыра стоимостью 100-200 евро для личного пользования, при этом чеки на покупку никто из них не сохранил, - сообщили в Выборгской таможне.

Весь сыр был направлен в бокс углубленного таможенного досмотра, в том числе осмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Оказалось, что водители перевозили с собой голландский сыр общим весом в 500 килограммов, что сильно превышает норму дозволенного. Продукт был изъят и направлен на товароведческую экспертизу для оценки его рыночной стоимости. После этого он будет уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU