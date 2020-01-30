Мать-и-мачеха зацвела в снегу в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:08:21+03:00

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Нынешней зимой в Петербурге природа никак не может понять, какое сейчас время года. То грибы вылезут, то бабочки запорхают, то медведи выйдут из спячки. А под конец января в Северной столице, когда наконец-то выпал снег, среди белого покрова зацвели самые весенние цветы – мать-и-мачеха. Фотографиями желтых бутонов петербуржцы делятся в социальных сетях.

- Вчера на пустыре между Щербакова, Афонской и Новоколомяжским обнаружила мать-и-мачеху. Мерзнут бедняжки, - рассказала в соцсети жительница района Коломяги.

Весенние цветы заметили и в МуриноФото: СОЦСЕТИ

Также цветы выбрались из-под снега и в Мурино, Ленинградская область. Несколько бутончиков заметили местные жители на улице Шувалова.

Но это далеко не все цветы, которые решили, что в Петербург уже пришла весна. В некоторых районах горожане замечают подснежники, а на клумбах уже начали всходить бутоны тюльпанов.

На городских клумбах в январе даже начали расти тюльпаныФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU