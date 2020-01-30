Из дома на Моховой выселили нелегальное общежитие для мигрантов

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:32:45+03:00

С визитом к ним пришли чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга

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Очередной рейд по городу провели сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга. На этот раз из внимание было направлено на самый центр Северной столицы. Здесь, в здании на Моховой улице 27-29 литера А располагалось нелегальное общежитие, в основном для мигрантов. Компанию чиновникам составили полицейские.

- На первом этаже многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия «Дом доходный страхового общества «Россия», были произведены многочисленные перепланировки, - сообщает пресс-служба ККИ.

При этом помещения площадью свыше тысячи квадратных метров использовались без разрешительных документов. Договора с двумя арендаторами были расторгнуты в 2017 и 2019 годах. А сейчас помещение занимало третье ООО.

Арендаторы заложили окна, поставили перегородки, установили сантехнику. В импровизированных комнатах были найдены кровати, в том числе двухъярусные, армейского типа.

Здесь же лежали вещи гостей из ближнего зарубежья. Теперь им придется искать новое место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU