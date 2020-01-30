Из дома на Моховой выселили нелегальное общежитие для мигрантов
Очередной рейд по городу провели сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга. На этот раз из внимание было направлено на самый центр Северной столицы. Здесь, в здании на Моховой улице 27-29 литера А располагалось нелегальное общежитие, в основном для мигрантов. Компанию чиновникам составили полицейские.
- На первом этаже многоквартирного жилого дома, являющегося объектом культурного наследия «Дом доходный страхового общества «Россия», были произведены многочисленные перепланировки, - сообщает пресс-служба ККИ.
При этом помещения площадью свыше тысячи квадратных метров использовались без разрешительных документов. Договора с двумя арендаторами были расторгнуты в 2017 и 2019 годах. А сейчас помещение занимало третье ООО.
Арендаторы заложили окна, поставили перегородки, установили сантехнику. В импровизированных комнатах были найдены кровати, в том числе двухъярусные, армейского типа.
Здесь же лежали вещи гостей из ближнего зарубежья. Теперь им придется искать новое место жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU