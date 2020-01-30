Уникальному ледовому трамваю Петербурга исполняется 125 лет

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:37:14+03:00

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Мало кто знает, но в конце XIX – начале XX веков в Петербурге курсировал уникальный транспорт. В зимнее время года прямо по замерзшей Неве прокладывались рельсы и пускались трамваи, которые тащили отнюдь уже не лошади, а электричество. Они перевозили пассажиров в течение полутора десятилетий и даже составляли конкуренцию обычным «сухопутным» трамваям, появившимся в Петербурге в 1907 году. Так, 31 января ледовый трамвай отмечает свое 125-летие.

- Трамвайные линии были проложены прямо по Неве обществом финляндского легкого пароходства. Существовало четыре маршрута: от Сенатской площади к Васильевскому острову, от Дворцовой набережной к Мытнинской, от Суворовской площади к Выборгской стороне, а позже появилась линия от Суворовской площади в Петербургской стороне, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай ездил по Неве в зимнее время года в течение 15 лет / Фото: Из архива музея ГЭТ

Трамвайные вагоны получали питание от контактной сети, которая крепилась на деревянных столбах. Сами же опоры были вморожены в лед. Ледовый трамвай пользовался большой популярностью и перевозил за сезон до 900 тысяч пассажиров. А когда лед сходил, эти маршруты обслуживал паром.

В 1907 году электрические трамваи начали работу на улицах города, а их ледовые собратья последний раз появлялись на Неве зимой 1910 года. За время эксплуатации «зимних» трамваев серьезных аварий и провалов под лёд не случалось ни разу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/757839" frameborder="0"></iframe> Уникальный ледовый трамвай Петербурга отметит 125-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU