2020-01-30T18:27:48+03:00
Общество

Редкие ледяные цветы «расцвели» в Карелии

Необычное явление встречается в природе не слишком часто [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Фотографии необычных ледяных цветов из Карелии появились в соцсетяхФотографии необычных ледяных цветов из Карелии появились в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Прекраснейшее явление природы наблюдали жители Карелии на этой неделе. В понедельник, 27 января, в деревне Юшкозеро распустились необычные ледяные цветы, которые покрыли своими «бутонами» целые поля. Стать свидетелем такой красоты – большое везение, ведь это явление встречается в природе не очень часто.

Иногда это явление сравнивают с ледяными бабочками Фото: СОЦСЕТИ

Иногда это явление сравнивают с ледяными бабочкамиФото: СОЦСЕТИ

- Сегодняшним морозным утром вновь прилетели белые бабочки, - поделилась в соцсети фотографиями явления жительница Карелии.

В природе эти цветы встречаются не очень часто Фото: СОЦСЕТИ

В природе эти цветы встречаются не очень частоФото: СОЦСЕТИ

Ледяные цветы – это кристаллы, которые образуются на поверхности тонкого льда. Они получаются из-за того, что вода из излишне влажного воздуха конденсируется в виде кристаллов. При этом температура воздуха должна быть ниже минус 20 градусов, в лед около нуля. При этом погода должна быть безветренной, иначе все «бутоны» просто разлетятся.

Образуются они из-за теплого льда и морозного воздуха Фото: СОЦСЕТИ

Образуются они из-за теплого льда и морозного воздухаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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