2020-01-31T08:43:50+03:00
Происшествия

У метро «Приморская» сцепились трамвай и автобус

Из-за ДТП движение по рельсам встало
Петр КИБЕР
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У метро "Приморская" сцепились трамвай и автобус. Фото: vk.com/spb_todayУ метро "Приморская" сцепились трамвай и автобус. Фото: vk.com/spb_today
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Пересаживаться с трамваев на другой транспорт пришлось жителям Василеостровского района, живущим возле станции метро «Приморская». Здесь утром пятницы на путях встретились трамвай и рейсовый автобус. Движение по рельсам встало.

- Соударение автобуса и трамвая на Наличной, на съезде с моста к станции метро «Приморская», - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По-счастью, удар был скользящий. У трамвая повреждена пластиковая обшивка борта, разбито боковое и треснуто лобовое стекло. Автобус лишился зеркала заднего вида и получил внешние повреждения.

Люди, по предварительным данным, не пострадали. Сейчас на происшествия месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют, «кто подрезал, кто обгонял».

Учитывая, что авария произошла около половины восьмого, почти в утренний час пик, когда все спешили на работу, то у метро на Наличной быстро собралась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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