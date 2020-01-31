У метро «Приморская» сцепились трамвай и автобус
Пересаживаться с трамваев на другой транспорт пришлось жителям Василеостровского района, живущим возле станции метро «Приморская». Здесь утром пятницы на путях встретились трамвай и рейсовый автобус. Движение по рельсам встало.
- Соударение автобуса и трамвая на Наличной, на съезде с моста к станции метро «Приморская», - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По-счастью, удар был скользящий. У трамвая повреждена пластиковая обшивка борта, разбито боковое и треснуто лобовое стекло. Автобус лишился зеркала заднего вида и получил внешние повреждения.
Люди, по предварительным данным, не пострадали. Сейчас на происшествия месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют, «кто подрезал, кто обгонял».
Учитывая, что авария произошла около половины восьмого, почти в утренний час пик, когда все спешили на работу, то у метро на Наличной быстро собралась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU