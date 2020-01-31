МЧС напоминает, что выходить на лед очень и очень опасно

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:47:13+03:00

Из-за теплой зимы по всей Ленобласти на это до сих пор действует запрет

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Нынешняя зима оказалась на удивление мягкой. Из-за этого снега в городе и области мало или вообще нет. Не лучше ситуация и со льдом на реках, озерах и акватории Финского залива. Он или тонкий, с промоинами или вообще отсутствует. В МЧС напоминают, что в Ленобласти действует запрет выхода на лед и призывают всех, особенно рыбаков, поберечь жизнь и остаться дома.

- Вследствие значительных перепадов температур, ледовое покрытие на водоемах остается хрупким. Призываем любителей зимней рыбалки поберечь свои жизни, временно воздержаться от любимого занятия и дождаться благоприятных прогнозов, - приводит слова главного государственный инспектора по маломерным судам Ленинградской области пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасатели знают, что в выходные поклонники подледного лова пойдут на промысел, особенно в районе деревни Черная на Ладожском озере.

- Мы знаем, что вы истосковались по зимней рыбалке, но всех спасти можем не успеть, - говорят в МЧС.

Также внимательными стоит быть родителям. Они просто обязаны оградить детей от игр на водоемах. Но и взрослые не должны проявлять беспечность.

Только в январе 2020 года была два смертельных случая. Один - на Кавголовском озере, где лыжник провалился в полынью и утонул.

БЕСЕДКА с первым замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрием Легеньким 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU