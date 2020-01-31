2020-01-31T18:34:06+03:00
Происшествия

Петербуржец сломал ногу сотруднику метро, отказавшись платить за проезд

Драка произошла в вестибюле станции «Площадь Восстания» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец подрался с сотрудниками метро на станции "Площадь Восстания"Петербуржец подрался с сотрудниками метро на станции "Площадь Восстания"Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Жители Петербурга рассказывают в социальной сети о том, что вечером в пятницу, 31 января 2020 года, в вестибюле станции метро «Площадь Восстания» произошла драка. Участниками ее стали никому не известный парень и сотрудники подземки. Якобы потасовка началась из-за того, что пассажир отказался платить за проезд, но решил все пройти через турникеты.

- Парень напал на сотрудников метрополитена. Все началось из-за того, что он не заплатил за проезд. У одного из сотрудников сломана нога, - рассказали в соцсети очевидцы.

На видео, опубликованном в сети, видно, как трое сотрудников метро пытаются усмирить дебошира, повалив его на пол.

- Я такое быдло, прыгающее через турникет, часто вижу. Не хотите жить по цивилизованным правилам, прыгайте у себя в деревне, - выразил недовольство пользователь сети.

Также петербуржцы отметили, что сталкивались с ситуацией, когда у них не было денег на проезд по каким-либо причинам. Однако это проблема решалась легко.

- Забыла кошелек на работе. Подошла к контролеру объяснила ситуацию. Меня пропустили бесплатно, - поделилась опытом горожанка.

Петербуржец подрался с сотрудниками метро, отказавшись платить за проезд .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы прорыва труб с кипятком в Петербурге выселяют два кафе
Петербуржец сломал ногу сотруднику метро, отказавшись платить за проезд
МЧС опровергли обрушение здания на Петроградке
МЧС опровергло взрыв в метро с семью пострадавшими в Петербурге
Петербурженка выпала из окна, избегая встречи с бывшим парнем
В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет
За оскорбление бывшей жены СМСками петербуржца привлекли к ответственности
Петербургские новоселы сами могут выбрать для себя подарки
Следственный комитет начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»
Порядка 80 спасателей МЧС разбирают завалы рухнувшего СКК «Петербургский»
В соцсетях появились фото с места обрушения СКК
Исторические надписи на фасаде дома Гилмора на Васильевском острове законсервированы
Появилось видео обрушения крыши в спортивного комплекса в Петербурге
В Петербурге выяснят, кому профсоюзы продают санатории и пансионаты
Самой популярной б/у иномаркой в Петербурге стал Ford Focus, а угоняемыми - корейцы и японцы
Штаб по борьбе с коронавирусом создали в Ленобласти
На Химической улице под лед пруда провалился мужчина
Петербуржцам показали, где построят второй вестибюль станции метро «Василеостровская»
У молодого петербуржца украли телефон и через мобильный банк списали со счета почти три миллиона
«Моржа» в ледяной воде заметили у Петропавловской крепости
Незаконная свалка медицинских отходов рядом с питьевой скважиной найдена под Гатчиной
Яндекс сделал залипательное видео с работой общественного транспорта Петербурга
Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму