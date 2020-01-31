Петербуржец сломал ногу сотруднику метро, отказавшись платить за проезд

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Петербурга рассказывают в социальной сети о том, что вечером в пятницу, 31 января 2020 года, в вестибюле станции метро «Площадь Восстания» произошла драка. Участниками ее стали никому не известный парень и сотрудники подземки. Якобы потасовка началась из-за того, что пассажир отказался платить за проезд, но решил все пройти через турникеты.

- Парень напал на сотрудников метрополитена. Все началось из-за того, что он не заплатил за проезд. У одного из сотрудников сломана нога, - рассказали в соцсети очевидцы.

На видео, опубликованном в сети, видно, как трое сотрудников метро пытаются усмирить дебошира, повалив его на пол.

- Я такое быдло, прыгающее через турникет, часто вижу. Не хотите жить по цивилизованным правилам, прыгайте у себя в деревне, - выразил недовольство пользователь сети.

Также петербуржцы отметили, что сталкивались с ситуацией, когда у них не было денег на проезд по каким-либо причинам. Однако это проблема решалась легко.

- Забыла кошелек на работе. Подошла к контролеру объяснила ситуацию. Меня пропустили бесплатно, - поделилась опытом горожанка.

Петербуржец подрался с сотрудниками метро, отказавшись платить за проезд .

ИСТОЧНИК KP.RU