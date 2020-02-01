В Ленобласти поймали возможного сексуального маньяка, который напал на первую жертву еще в 2010 году
В Ленобласти поймали 42-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении ровесницы в Гатчинском районе. В ходе расследования дела правоохранительным органам удалось установить, что этот же человек причастен к убийству 10-летней давности.
- В начале декабря 2010 года в городе Коммунар Ленинградской области обвиняемый напал на женщину, подверг ее сексуальному насилию, после чего задушил. А в январе 2019 года в том же населенном пункте он совершил нападение на местную жительницу и аналогичным способом подверг ее сексуальному насилию, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
На основании собранной доказательной базы предполагаемого убийцу и одновременно насильника отправили под стражу на время следствия. Его судят по двум уголовным статьям. Однако следователи считают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории всего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU