2020-02-01T02:07:35+03:00
Происшествия

В Ленобласти поймали возможного сексуального маньяка, который напал на первую жертву еще в 2010 году

Следователи считают, что мужчина может быть причастен к некоторым изнасилованиям или даже убийствам по всему региону
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти 42-летнего жителя Гатчинского района судят за неоднократные преступления сексуального характера и убийство. Фото: lenobl.sledcom.ruВ Ленобласти 42-летнего жителя Гатчинского района судят за неоднократные преступления сексуального характера и убийство. Фото: lenobl.sledcom.ru
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В Ленобласти поймали 42-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении ровесницы в Гатчинском районе. В ходе расследования дела правоохранительным органам удалось установить, что этот же человек причастен к убийству 10-летней давности.

- В начале декабря 2010 года в городе Коммунар Ленинградской области обвиняемый напал на женщину, подверг ее сексуальному насилию, после чего задушил. А в январе 2019 года в том же населенном пункте он совершил нападение на местную жительницу и аналогичным способом подверг ее сексуальному насилию, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

На основании собранной доказательной базы предполагаемого убийцу и одновременно насильника отправили под стражу на время следствия. Его судят по двум уголовным статьям. Однако следователи считают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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