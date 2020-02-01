2020-02-01T09:20:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные, 1 и 2 февраля, в Санкт-Петербурге

В субботу горожан ждет мокрый снег, а в воскресенье плюсовая температура и дождь
Петр КИБЕР
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Снегопадов в ближайшие выходные можно не ждать.Снегопадов в ближайшие выходные можно не ждать.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Петербургская зима, несмотря на наступление самого сурового месяца - февраля, так и не думает наступать. На улице практически нет снега, а термометры показывают еле заметный минус. Такой окажется погода и на ближайшие выходные.

- 1 февраля в Санкт-Петербурге ожидается облачность. В первой половине дня без существенных осадков, во второй - небольшой мокрый снег. Температура утром, вечером и ночью составит от -4 до -6 градусов, в светлое время суток будет около ноля, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Это идеальные условия для образования гололеда, поэтому на дорогах скользко. Особенно за городом. Также петербуржцев ждет умеренный южный и юго-восточный ветер и пониженное давление.

В воскресенье, 2 числа, станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ночной и утренний мокрый снег сменится дождем. А на дорогах будет все тот же гололед.

Резкого похолодания в ближайшие дни не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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