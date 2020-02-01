Зайцы-русаки в Ленобласти оказались под угрозой исчезновения из-за чувашского кооператива
Самый обыкновенный житель русских полей заяц-русак, оказался под угрозой исчезновения в Ленинградской области. Численность этих животных, и так не особо большая, пополняется по проекту поддержания популяции. Для этого ушастых закупают в других регионах. В данном случае победителем аукциона стал кооператив из Чувашии. Но сделка по поставке зайчиков внезапно сорвалась.
- Согласно условиям контракта, в течение октября-ноября 2019 кооператив «ТУСАЙ» был обязан поставить 50 клинически здоровых, хорошо упитанных зайцев возрастом от 5 до 7 месяцев (самцов и самок), - сообщает областное управление антимонопольной службы (УФАС) по Ленобласти.
Позднее всех особей собирались выпустить в природу на Карельском перешейке, дабы там они жили и размножались.
Однако ни осенью, ни зимой чувашские зайчики до ленинградских земель не доехали. Кооператоры заявили, что у них нет возможности оформить сопроводительные документы, а значит и выполнить заказ.
За это областное УФАС внесло «Тусай» в список недобросовестных поставщиков. Теперь зайчиков придется срочно искать в другом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU