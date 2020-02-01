Шумная гулянка в подъезде довела одного из соседей до стрельбы из ружья

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:21:58+03:00

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В запутанной истории с тем кто кого бил, кто в кого стрелял и кто, в конце концов шумно пил спиртное в подъезде, разбираются полицейские Красногвардейского района Петербурга. Ночью 1 февраля их вызвали в дома №17, корпус 2 по Ириновскому проспекту. Здесь разгорелся конфликт между жильцами и компанией, которая выпивала на лестничной клетке.

- Прибывшими на место сотрудниками было установлено, что в подъезде жилого дома трое граждан 1957, 1990 и 1992 г.р. распивали спиртные напитки. Житель дома 1985 г.р. сделал им замечание, в результате чего начался конфликт, в ходе которого, мужчина 1957 г.р. трижды выстрелил в сторону оппонента из гладкоствольного охотничьего оружия, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший получил ранение руки и был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Стрелка задержали полицейские. Сейчас он дает показания.

По другой версии, выпивала как раз молодежь, а пенсионер вышел с карабином, чтобы их утихомирить и пальнул в шумную компанию. После этого был обезоружен и получил несколько увесистых ударов.

Теперь распутать все хитросплетения истории предстоит следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU