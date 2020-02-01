Петербуржец попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшей зажигалки

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:01:54+03:00

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Курение вредит здоровью Иногда очень сильно. И не только последствиями от дыма сигарет. Преподнести неприятный сюрприз может обычная зажигалка. Так, в ожоговую реанимацию военно-медицинской академии в крайне тяжелом состоянии был доставлен пожилой житель Красносельского района Санкт-Петербурга.

- 28 января с улицы Голубко в Красном Селе был госпитализирован мужчина 1947 года рождения с ожогом 39% площади тела, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом на трети огонь проник в ткани очень глубоко, повредив кожные покровы на голове, туловищах и конечности.

Врачи, как обычно бывает в подобных случаях, сообщили о пациенте в полицию. По предварительным данным, страшные ожоги мужчина получил днем 28 января во дворе своего дома. У него в руках взорвалась обычная зажигалка, от которой вспыхнула одежда.

Сейчас за жизнь человека борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU