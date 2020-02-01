В парке Александрино неизвестный зарезал водителя троллейбуса

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:51:00+03:00

Злоумышленник с ножом напал на сотрудников Горэлектротранса и сбежал

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Петербургские полицейские ищут неизвестного мужчину, который с ножом напал на двух сотрудников троллейбусного депо в парке Александрино. В результате инцидента один из потерпевших погиб на месте.

- В 2:20 1 февраля в дежурную часть позвонил 45-летний мужчина и сообщил, что в парке, напротив дома номер 31 по улице Козлова на него и его коллегу было совершено нападение, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие Одновременно с полицейскими на вызов прибыли и врачи скорой помощи. К сожалению, их помощь одному из потерпевших не понадобилась. От удара ножом в спину 54-летний мужчина погиб на месте.

Второй пострадавший получил два удара ножом в грудь и был госпитализирован. Известно, что и погибший и раненый работали водителями троллейбуса.

Приметы нападавшего: около 165 сантиметров ростом, в темной куртке. Лицо он скрыл шарфом.

ИСТОЧНИК KP.RU