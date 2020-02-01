2020-02-01T15:16:30+03:00
Происшествия

Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус

Приехавшего из Китая молодого человека положили в инфекционный изолятор
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Фото: vk.com/mihailohlopkovВ Карелии госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Фото: vk.com/mihailohlopkov
Изменить размер текста:

Коронавирус, которым пугают весь мир, возможно добрался и до Карелии. Здесь в больницу отправили студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая. У молодого гражданина КНР поднялась температура и медики решили не рисковать.

- У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков нет. Больной находится в изоляторе Республиканской инфекционной больницы. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву, - написал в соцсетях министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Учитывая, что экспресс-тестов на коронавирус пока не существует, всем придется ждать почти два дня. Результаты исследования должны быть готовы к вечеру 2 февраля. Пока состояние пациента стабильное, за ним наблюдают врачи. Также медики обследуют и соседей студента по общежитию.

Коронавирус у людей

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде

Эксперт Минздрава КНР сообщила, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток (подробности)

7 главных вопросов и ответов о коронавирусе

Рассказываем, что нужно знать про самую опасную болезнь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» без Кокорина громит люксембургский «Дюделанж» на сборах в Испании
Мать и двое маленьких детей пострадали при пожаре на улице Бадаева
Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус
Стартовал прием заявок на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко
В парке Александрино неизвестный зарезал водителя троллейбуса
Петербуржец попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшей зажигалки
Шумная гулянка в подъезде довела пенсионера до стрельбы из ружья по соседям
На трассе Петербург-Псков под Лугой в лобовом ДТП погибли два человека
Зайцы-русаки в Ленобласти оказались под угрозой исчезновения из-за чувашского кооператива
Прогноз погоды на выходные, 1 и 2 февраля, в Санкт-Петербурге
В Гатчинском парке подружились лисы и лебеди
В Ленобласти поймали возможного сексуального маньяка, который напал на первую жертву еще в 2010 году
«Дети теперь без нее»: Женщина, погибшая под колесами 18-летнего лихача на улице Ярослава Гашека, была учительницей
На станции метро «Казаковская» рабочие вручную раскалывают валун, мешающий проходке коричневой линии