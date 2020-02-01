Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:16:30+03:00

В Карелии госпитализировали студента с подозрением на коронавирус. Фото: vk.com/mihailohlopkov

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Коронавирус, которым пугают весь мир, возможно добрался и до Карелии. Здесь в больницу отправили студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая. У молодого гражданина КНР поднялась температура и медики решили не рисковать.

- У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков нет. Больной находится в изоляторе Республиканской инфекционной больницы. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву, - написал в соцсетях министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Учитывая, что экспресс-тестов на коронавирус пока не существует, всем придется ждать почти два дня. Результаты исследования должны быть готовы к вечеру 2 февраля. Пока состояние пациента стабильное, за ним наблюдают врачи. Также медики обследуют и соседей студента по общежитию.

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ИСТОЧНИК KP.RU