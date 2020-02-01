Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус
Коронавирус, которым пугают весь мир, возможно добрался и до Карелии. Здесь в больницу отправили студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая. У молодого гражданина КНР поднялась температура и медики решили не рисковать.
- У больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков нет. Больной находится в изоляторе Республиканской инфекционной больницы. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву, - написал в соцсетях министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.
Учитывая, что экспресс-тестов на коронавирус пока не существует, всем придется ждать почти два дня. Результаты исследования должны быть готовы к вечеру 2 февраля. Пока состояние пациента стабильное, за ним наблюдают врачи. Также медики обследуют и соседей студента по общежитию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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