Мать и двое маленьких детей пострадали при пожаре на улице Бадаева
Мама и двое ее малышей пострадали при пожаре, который произошел днем 1 февраля в доме номер 8, корпус 1 по улице Бадаева. Около 13:30 на 16 этаже жилого дома вспыхнула двухкомнатная квартира.
- В комнате площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади 7 кв.м. Пострадали 3 человека: женщина 40 лет, двое детей: девочка 4 года, мальчик 3 года, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В считанные минуты после вызова на место ЧП прибыли бригады спасателей, которые эвакуировали из квартиры женщину с детьми. Все трое получили ожоги различной степени тяжести и были переданы медикам. Пострадавших малышей увезли в больницы на реанимобилях, мать - на машине скорой помощи.
Причины возгорания выясняют дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU