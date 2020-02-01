Мать и двое маленьких детей пострадали при пожаре на улице Бадаева

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:40:11+03:00

При пожаре в многоэтажке на Бадаева пострадала мать с двумя детьми. Фото: https://vk.com/spb_today

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Мама и двое ее малышей пострадали при пожаре, который произошел днем 1 февраля в доме номер 8, корпус 1 по улице Бадаева. Около 13:30 на 16 этаже жилого дома вспыхнула двухкомнатная квартира.

- В комнате площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади 7 кв.м. Пострадали 3 человека: женщина 40 лет, двое детей: девочка 4 года, мальчик 3 года, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В считанные минуты после вызова на место ЧП прибыли бригады спасателей, которые эвакуировали из квартиры женщину с детьми. Все трое получили ожоги различной степени тяжести и были переданы медикам. Пострадавших малышей увезли в больницы на реанимобилях, мать - на машине скорой помощи.

Причины возгорания выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU