Полиция поймала профессионального «форточника», обокравшего 22 квартиры

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:04:15+03:00

В Петербурге поймали "форточника"-рецидивиста. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полицейские Невского и Красногвардейского районов провели совместную операцию и задержали вора-рецидивиста, на счету которого более 20 эпизодов проникновения в чужие квартиры.

- Злоумышленника задержали по горячим следам после совершения очередного преступления в Невском районе 30 января, когда он похитил имущество из квартиры на улице Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уже в отделении выяснилось, что 40-летний мужчина ранее неоднократно судим, имеет пристрастие к наркотикам, что и толкало его на кражи. В ходе допроса сам «форточник» признался в 22 квартирных кражах.

Сценарий всегда был одинаков: похититель влезал в квартиры на втором этаже, где не бывает решеток. Он отжимал створки стеклопакетов или балконных дверей и выносил все ценное. Потом все сбывал. Объекты для краж он подбирал по внешнему виду домов.

За многочисленные кражи со взломом мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU