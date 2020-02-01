Полиция поймала профессионального «форточника», обокравшего 22 квартиры
Полицейские Невского и Красногвардейского районов провели совместную операцию и задержали вора-рецидивиста, на счету которого более 20 эпизодов проникновения в чужие квартиры.
- Злоумышленника задержали по горячим следам после совершения очередного преступления в Невском районе 30 января, когда он похитил имущество из квартиры на улице Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уже в отделении выяснилось, что 40-летний мужчина ранее неоднократно судим, имеет пристрастие к наркотикам, что и толкало его на кражи. В ходе допроса сам «форточник» признался в 22 квартирных кражах.
Сценарий всегда был одинаков: похититель влезал в квартиры на втором этаже, где не бывает решеток. Он отжимал створки стеклопакетов или балконных дверей и выносил все ценное. Потом все сбывал. Объекты для краж он подбирал по внешнему виду домов.
За многочисленные кражи со взломом мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU