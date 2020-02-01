МЧС предупреждает о тумане и сильном снегопаде в Ленобласти

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:26:22+03:00

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Снег которого всю зиму нет в Петербурге, до Ленинградской области все же долетает. Чем дальше от большого города, тем холоднее, а значит и шансов вместо дождя получить метель, больше. Именно так и произойдет 2 февраля. Если в Северной столице будет до 4 градусов тепла и сыро, то областные спасатели предупреждают жителе о тумане и сильном снегопаде.

- Ночью 2 февраля в Ленинградской области местами ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед. Утром и днем местами туман. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Водителей призывают к осторожности на дорогах. Просят не превышать скорость, держать дистанцию, а также не забывать включать фары и пристегивать ремень безопасности. Причем делать это надо и всем пассажирам, в том числе на заднем сиденье.

3 февраля синоптики также обещают жителям Ленобласти мокрый снег, а уже во вторник ветер усилится и начнется настоящая метель.

ИСТОЧНИК KP.RU