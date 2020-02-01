2020-02-01T17:26:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает о тумане и сильном снегопаде в Ленобласти

2 февраля регион окажется во власти непогоды
Петр КИБЕР
Поделиться:
Жителей Ленобласти предупреждают о снеге и тумане.Жителей Ленобласти предупреждают о снеге и тумане.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Снег которого всю зиму нет в Петербурге, до Ленинградской области все же долетает. Чем дальше от большого города, тем холоднее, а значит и шансов вместо дождя получить метель, больше. Именно так и произойдет 2 февраля. Если в Северной столице будет до 4 градусов тепла и сыро, то областные спасатели предупреждают жителе о тумане и сильном снегопаде.

- Ночью 2 февраля в Ленинградской области местами ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед. Утром и днем местами туман. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Водителей призывают к осторожности на дорогах. Просят не превышать скорость, держать дистанцию, а также не забывать включать фары и пристегивать ремень безопасности. Причем делать это надо и всем пассажирам, в том числе на заднем сиденье.

3 февраля синоптики также обещают жителям Ленобласти мокрый снег, а уже во вторник ветер усилится и начнется настоящая метель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Северном проспекте иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу не красный свет
В Ленобласти отправят в психушку мужчину, который умышленно сбил ребенка машиной
Губернатор Петербурга заявил, что «потрясен» гибелью рабочего при обрушении СКК
МЧС предупреждает о тумане и сильном снегопаде в Ленобласти
Полиция поймала профессионального «форточника», обокравшего 22 квартиры
«Зенит» без Кокорина громит люксембургский «Дюделанж» на сборах в Испании
Мать и двое маленьких детей пострадали при пожаре на улице Бадаева
Студент карельской консерватории попал в больницу с подозрением на коронавирус
Стартовал прием заявок на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко
В парке Александрино неизвестный зарезал водителя троллейбуса
Петербуржец попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшей зажигалки
Шумная гулянка в подъезде довела пенсионера до стрельбы из ружья по соседям
На трассе Петербург-Псков под Лугой в лобовом ДТП погибли два человека
Зайцы-русаки в Ленобласти оказались под угрозой исчезновения из-за чувашского кооператива
Прогноз погоды на выходные, 1 и 2 февраля, в Санкт-Петербурге
В Гатчинском парке подружились лисы и лебеди
В Ленобласти поймали возможного сексуального маньяка, который напал на первую жертву еще в 2010 году
«Дети теперь без нее»: Женщина, погибшая под колесами 18-летнего лихача на улице Ярослава Гашека, была учительницей
На станции метро «Казаковская» рабочие вручную раскалывают валун, мешающий проходке коричневой линии